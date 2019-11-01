لمنع انتشار العدوى الفروسية.. ندوات صحية توعوية للعاملين بزراعة الشرقية



أمر محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات غلق المقاهى والكافتريات والمحال التجارية المخالفة والتأكد من تراخيصها القانونية وعدم السماح لأصحابها التعدي على الرصيف وإحداث ضوضاء للمواطنين لتواجدها داخل الكتلة السكنية.



أشار المحافظ أن هناك تعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى تطبيق القانون على المخالفين وفرض هيبة الدولة دون محاباه لأحد من خلال شن حملات تفتيشية مفاجئة على المقاهى والكافتريات والمحال التجارية غير المرخصة بنطاق كل مركز ومدينة وحي وغلق غير المرخص منها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وفى هذا الإطار نفذت مراكز المدن والأحياء حملات مكثفة لغلق المقاهي والكافيتريات غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لتفيذ ندوات صحية توعوية للعاملين بالجهاز الاداري نطاق المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالحد من إنتشار العدوي الفيروسية والأمراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشيدًا بتفعيل البرتوكولات الموقعة بين مديرية الزراعة وكلا من كلية الزراعة بجامعة الزقازيق ومديرية الصحة لتنفيذ عدد من الحملات والندوات الصحية والتوعوية للعاملين بالادارات المختلفة بمديرية الزراعة وبحضور أطباء وأساتذة جامعة متميزين ومهرة.وتنفيذا لتوجيهات وتعليمات محافظ الشرقية صرح المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية أنه في اطار تفعيل البروتوكول الموقع بين المديرية ومديرية الصحة لتنفيذ عدد من الندوات والحملات لنشر الثقافة الصحية بين العاملين بمديرية الزراعة تم تنفيذ ندوة تثقيفية صحية عن منع إنتشار العدوى الفيروسية الكبدية وامتداد الحملة الرئاسية 100 مليون صحة للامراض الفيروسية وذلك بمبادرة منع انتشار العدوى الفيروسية والتى يسهل انتقالها باتباع بعض العادات الخاطئة بالاضافة الي التوعية وتدريب العاملين بهذا المجال لمكافحة انتشار العدوى، كما تناولت الندوة سبل الوقاية والعلاج من داء السعار.وفي سياق متصل أضاف وكيل وزارة الزراعة أنه تفعيلًا للبروتوكول الموقع سابقا بين المديرية وكلية الزراعة بجامعة الزقازيق بخصوص تنفيذ ندوات ودورات وقوافل ارشادية للعاملين بالمديرية والادارات المختلفة وفى اطار خطة التدريب للعام الجامعى 2019-2020 تم تنفيذ دورة تدريبية عن التثقيف الغذائى والامراض التى تنتقل عن طريق الغذاء والاغذية الصحية.