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انطلاق دوريات روسية تركية مشتركة في المنطقة الآمنة بسوريا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:27 م
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صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
وكالات
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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الجمعة، انطلاق الدوريات المشتركة بين القوات التركية والروسية في قرية بمنطقة الدرباسية في المنطقة الآمنة بشمال شرق سوريا، وذلك في إطار اتفاق لضمان انسحاب المقاتلين الأكراد من الحدود.

هذا وكانت اتفقت تركيا وروسيا، على تسيير دوريات مشتركة في المنطقة بموجب اتفاق أبرمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأُعطي المقاتلون الأكراد مهلة للانسحاب مدتها 150 ساعة، انتهت عصر الثلاثاء الماضي، وذلك بموجب اتفاق تم التوصل إليه في سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود الأسبوع الماضي، عقب العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا.

وقال رجب طيب أردوغان الرئيس التركي، الأربعاء الماضي، إن الدوريات ستكون بعمق سبعة كيلومترات داخل الأراضي السورية.

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلي أن الدوريات بدأت في منطقة الدرباسية بعربات مدرعة وطائرات من دون طيار بقوات تركية روسية، حيث تغطي الدوريات قسمين بعمق 10 كيلومترات، وستستثني مدينة القامشلي.

وتسيطر القوات التركية وفصائل سورية موالية لها حاليا علي بلدات تل أبيض ورأس العين والقري المجاورة.

ولفت مساعد كبير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلي أن أنقرة ستتأكد من خلال دورياتها المشتركة مع روسيا ما إذا كانت وحدات حماية الشعب الكردية السورية انسحبت من المنطقة.

وأوضح وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، أن المقاتلين الأكراد انسحبوا بشكل أسرع مما كان مقررًا، حسبما أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء.

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