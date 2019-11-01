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«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KOOORA GOAL جول العربI7SRY يلا شوت رابط ماتش الريال مباشر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:56 م
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مشاهدة مباراة ريال مدريد
مشاهدة مباراة ريال مدريد
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يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس، غداً السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني والذي يحتل وصافة ترتيبه المرنجي برصيد 21 نقطة، خلف برشلونة المتصدر.

ويتطلع ريال مدريد الذي خسر مباراة واحدة فقط منذ انطلاق الدوري، مواصلة عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة عقب  اكتساح ليجانيس بخماسية نظيفة.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرةن على ملعب سنتياجو برنابيو. 

سيتم وضع البث المباشر قبل انطلاق المباراة بقليل
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