نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

طلب نجم النادى الأهلى الأنجولي جيرالدو حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل في صفوف الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، نظراً لعدم مشاركته مع المدير الفني رينيه فايلر حتى الأن.









وقد طلب الأهلى من النجم الأنجولي تقديم بعض العروض التى وصلته والجهاز الفني هو من يحق له اتخاذ القرار بالبقاء أو رحيل اللاعب.





كان النادي الأهلي، حصل على خدمات جيرالدو فى الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يحصل على فرصته المشاركة باستمرار مع الفريق، منذ انضمام حسين الشحات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.



