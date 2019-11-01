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نجم الأهلي يصدم الإدارة ويطلب الرحيل عن الفريق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:37 م
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الاهلي
الاهلي
مصطفى صابر
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طلب نجم النادى الأهلى الأنجولي جيرالدو حسم موقفه بالبقاء أو الرحيل في صفوف الفريق الأحمر خلال المرحلة المقبلة، نظراً لعدم مشاركته مع المدير الفني رينيه فايلر حتى الأن.


وقد طلب الأهلى من النجم الأنجولي تقديم بعض العروض التى وصلته والجهاز الفني هو من يحق له اتخاذ القرار بالبقاء أو رحيل اللاعب.

كان النادي الأهلي، حصل على خدمات جيرالدو فى الانتقالات الشتوية الماضية، لكنه لم يحصل على فرصته المشاركة باستمرار مع الفريق، منذ انضمام حسين الشحات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ومن جانب آخر أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي البرنامج التدريبي للفريق خلال معسكر الامارات المقام حاليا، ويستمر حتي الأربعاء المقبل، في إطار استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد توقف الدوري المصري؛ بسبب الأجندة الدولية للمنتخب الأول ومشاركة المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا التي تقام في مصر خلال نوفمبر الجاري والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للأهلي خلال المعسكر خوض التدريبات مرة واحدة يوميا في الفترة المسائية، على ملعب شباب الأهلي بالممزر، وسيكون المران الصباحي الوحيد يوم الأربعاء المقبل.

وكان الأهلي قد أدى تدريباته أمس على ملعب شباب الأهلي بالعوير، نظرا لانشغال ملعب الممزر بإحدى مباريات دوري الخليج العربي (الدوري الاماراتي) .
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