يلا شوت NOW مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال بيتيس بث مباشر KORA LIVE كورة لايف beIN SPORTS

يحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة، بعد فوزه العريض على ضيفه فريق بلد الوليد، بنتيجة 5 – 1.





ويأتي ريال مدريد، فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة، عقب فوزه الكبير على ضيفه فريق ليجانيس بخماسية نظيفة.





فيما يأتي غرناطة ثالثا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، حيث سقط الأول وخسارة بثلاثية أمام ختافي مقابل هدف وحيد.





وإستطاع برشلونة تحقيق ، فوزا عريضا على مضيفه فريق بلد الوليد، بنتيجة 5 – 1، ليرفع رصيده للنقطة 22، متفوقا بفارق نقطة عن أقرب منافسيه.





وكان أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، برصيد 20 نقطة، قد سقط فى فخ التعادل الإيجابى، بنتيجة 1 – 1، أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس.





تنطلق منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم غداً السبت، لحساب منافسات الجولة الـ12، ويترقب متابعي كرة القدم أحداث الجولة المقبلة بعد إحتدام الصراع على صدارة الترتيبن بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة، والحصان الأسود غرناطة، الذي تلقي خسارة مفاجأة أمس أضاعت من يديه صدارة الليجا.





وكانت قد إختتمت منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني، مساء أمس الخميس، بخسارة فريق غرناطة أمام مضيفه فريق خيتافى، بنتيجة 3 – 1.





ويحتل برشلونة صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني، برصيد 22 نقطة، بعد فوزه العريض على ضيفه فريق بلد الوليد، بنتيجة 5 – 1.





ويأتي ريال مدريد، فى المركز الثانى برصيد 21 نقطة، عقب فوزه الكبير على ضيفه فريق ليجانيس بخماسية نظيفة.





فيما يأتي غرناطة ثالثا بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع، حيث سقط الأول وخسارة بثلاثية أمام ختافي مقابل هدف وحيد.





وإستطاع برشلونة تحقيق ، فوزا عريضا على مضيفه فريق بلد الوليد، بنتيجة 5 – 1، ليرفع رصيده للنقطة 22، متفوقا بفارق نقطة عن أقرب منافسيه.





وكان أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، برصيد 20 نقطة، قد سقط فى فخ التعادل الإيجابى، بنتيجة 1 – 1، أمام مضيفه فريق ديبورتيفو ألافيس.





برشلونة وليفانتي





يلاقي لرشلونة نظيره ليفانتي مساء السبت على ملعب الأول في إفتتاح منافسات الجولة الـ12، من الدوري الإسباني الممتاز.





ويتطلع البوجرانا لمواصلة العرض القوي، والفوز بالمباراة المقبلة، خارج قواعده، لحسم النقاط الثلاث، وإستمرار تصدره لجدول الليجا.





تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب سيوتات دي فالنسيا معقل ليفانتي.





ريال مدريد وريال بيتيس





يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس، غداً السبت، في إطار منافسات الجولة الـ12 من الدوري الإسباني والذي يحتل وصافة ترتيبه المرنجي برصيد 21 نقطة، خلف برشلونة المتصدر.





ويتطلع ريال مدريد الذي خسر مباراة واحدة فقط منذ انطلاق الدوري، مواصلة عروضه الجيدة في الآونة الأخيرة عقب اكتساح ليجانيس بخماسية نظيفة.





وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرةن على ملعب سنتياجو برنابيو.





سيتم وضع البث قبل انطلاق المباراة بقليل



