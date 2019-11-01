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ضبط كيس دم مجهول المصدر بمستشفى خاص غير مرخصة بالشرقية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:43 م
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كيس الدم
كيس الدم
سمر السيد
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شنت إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بفاقوس، بالشرقية، حملة على مستشفى غير حكومية تعمل بدون ترخيص فور ورود معلومات عن قيام مستشفى خاص بنقل دم غير معلوم المصدر إلي أحد المرضي بالمستشفي، جاء ذلك بناءًا علي تعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية.

وتوجهت الحملة علي الفور برئاسة الدكتور شادي زرقه رئيس قسم العلاج الحر بفاقوس، الدكتور أحمد عبدالحميد، الدكتور عماد عادل رئيس قسم العلاج الحر بأبو كبير إلي المستشفي، وتبين صحة المعلومات بنقل دم غير معلوم المصدر إلي مسن يبلغ من العمر ٨٠ عام ويعاني من حالة أنيميا حادة، وبالتحري عن الواقعة أقر نجل المريض بنقل الدم لوالده، وعليه تم إستدعاء النجدة لضبط القائمين علي المعمل الملحق بالمستشفي، ووجه وكيل الوزارة بالتنسيق بين غرفة الطوارئ بالمديرية وغرفة إسعاف الشرقية لنقل المريض إلي مستشفي فاقوس العام وتم حجز المريض لتقديم الرعاية الطبية له، كما تم تحرير محضر إداري بقسم شرطة فاقوس وتم التحفظ علي أحد أكياس الدم والقائمين علي معمل المستشفي والإدارة للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لفريق العمل المشارك في الحملة علي المجهود المبذول، كما تناشد مديرية الشئون الصحية بالشرقية جميع المواطنين بعدم التعامل مع أكياس الدم ومشتقاته من أماكن غير معلومة وغير مرخصة حفاظا علي صحة المواطنين.
ضبط كيس دم مجهول المصدر بمستشفى خاص غير مرخصة بالشرقية
ضبط كيس دم مجهول المصدر بمستشفى خاص غير مرخصة بالشرقية
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