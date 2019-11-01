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آخرهم مارجرجس بشبرا.. النيران تلتهم 3 كنائس والجاني ماس كهربائي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:43 م
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الحريق
الحريق
ماريان ناجى
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التهمت النيران أكثر من كنيسة في الأيام القليلة الماضية، كانت آخرهم اليوم، حيث كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا، والتى اندلعت بها النيران صباح اليوم.

في السطور التالية نرصد عددا من تلك الحوادث، التي كان الجاني المشترك فيها هو الماس الكهربائي:

حريق مارجرجس يثير انتباه المصلين

حريق اليوم بكنيسة مارجرجس أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريق بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح، فاستخدموا طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة، إلا أن النيران تصاعدت بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران. 

وقد أثبتت التحريات الأولى أن الجاني في الحريق هو ماس كهربائي.


حريق كنيسة مارجرجس حلوان

حريق آخر، شب في كنيسة مارجرجس، بحلوان، في ١٣ أكتوبر الماضي، بسبب ماس كهربائي، حسبما أكدت الكنسية، موضحة أن الحريق تسبب في إلحاق أضرار بمبنى الكنيسة ولم يصب أي شخص من جراء الحادث، وأن قوات الدفاع المدني تمكنت من إتمام عملية السيطرة على الحريق.

حريق كنيسة مارجرجس المنصورة 

وشب حريق، في 16 أكتوبر، الماضي، بعد أيام قليلة فقط من حريق كنيسة مارجرجس بحلوان، في كنيسة مارجرجس بالمنصورة.

وتمكنت قوات الدفاع المدني بمعاونة المتواجدين بالكنيسة، من السيطرة على الحريق دون أي إصابات، وكان الجاني أيضًا ماس كهربائي.
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