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متي يبدأ البلاك فرايداي ٢٠١٩.. وأسباب تسميته يوم الجمعة البيضاء في الدول العربية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:11 م
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الجمعة البيضاء
الجمعة البيضاء
الفجر الاقتصادي
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متي يبدأ البلاك فرايداي ٢٠١٩

ينطلق يوم التسوق العالمي تحت إسم "البلاك فرايداي" في الولايات المتحدة وعدد كبير من الدول الأخري في أخر جمعة في شهر نوفمبر ويتوافد المشترون منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الجمعة لحجز أماكنهم أمام كبرى المحلات والمتاجر والتى تفتح أبوابها منذ الصباح الباكر مع إعلانها عن  تخفيضات وخصومات هائلة على منتجاتها قد تصل إلى 90%.
 
موعد البلاك فرايداي 2019

تأتي أخر جمعة فى شهر نوفمبر "البلاك فرايداي 2019" يوم 29 نوفمبر ومع شعبية الخصومات في ذلك اليوم أصبحت الشركات والمنصات الإلكترونية للتسويق الإلكتروني تقدم العروض طوال شهر نوفمبر مع تمييز أيام الجمع على مدار الشهر بالكامل وإتاحة عروض لمدة محدودة كعرض لمدة 48 ساعة.


تاريخ البلاك فرايداي

يرجع تاريخ البلاك فرايداي إلى القرن التاسع عشر، مع حدوث الأزمة المالية عام 1869 فى الولايات المتحدة، حيث كسدت البضائع وتوقفت حركات البيع والشراء مما سبب كارثة اقتصادية، وبحث التجار وقتها على حلول من أجل القضاء على الكساد بإجراء تخفيضات كبرى على السلع والمنتجات لبيعها وتقليل الخسائر قدر المستطاع، ومن ذلك اليوم أصبح تقليدا فى أمريكا تقوم كبرى المتاجر والمحال والوكالات بإجراء تخفيضات كبرى على منتجاتها تصل إلى 90% من قيمتها لتعود بعد ذلك إلى سعرها الطبيعى وتم الإتفاق أن تكون فى أخر جمعة بشهر نوفمبر فى اثناء أو بعد انتهاء عيد الشكر والذى يعد مناسبة لتبادل الهدايا بين أفراد العائلة فى المجتمعات الغربية.

أسباب تسمية يوم التسويق والعروض بـ "بلاك فرايداي"

نتيجة الإختناقات المروروية الكبيرة وتجمهر العملات أمام المحلات خلال عيد الشكر التى مرت بها مدينة فيلاديلفيا في عام 1960 أسمت شرطة المدينة ذلك اليوم بـ "بلاك فرايداي" وتترجم إلى الجمعة السوداء.


أسباب تسميته الجمعة البيضاء فى الدول العربية

ومع بدء تطبيق المفهوم التسويقى "بلاك فرايدي" بالدول العربية فى 2014 تم تغيير الإسم إلى الجمعة البيضاء نظرًا ، لقدسية  يوم الجمعة لدى المسلمين الذى لا يصح أن يسمى باليوم الأسود.

يوم الجمعة في الإسلام ذو مكانة رفيعة ومنزلة عالية، وقد وردت أحاديث صحيحة تدل على تميزه واختصاصه بخصائص عديدة.
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