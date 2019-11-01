محاضرة للعناني في لندن حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الحديثة

ألقى الدكتور خالد العناني وزير الآثار محاضرة بالمركز الثقافي المصري بلندن حول الاكتشافات والمشروعات الأثرية الجديدة والمتاحف في مصر، وذلك بحضور السفير المصرى فى لندن طارق عادل، وحوالي ١٦٠ شخص من السفراء المعتمدين وعلماء المصريات وممثلي العديد من شركات السياحة والسفر والأكاديميين والطلبة من بينهم سفير الجامعة العربية إبراهيم محي الدين و ياسر حسن المدير التنفيذي للبنك الاهلي في لندن و المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بالاضافة الي العديد من البريطانيين المهتمين بالتاريخ والآثار المصرية.





وخلال المحاضرة، استعرض وزير الآثار الاكتشافات الأثرية المتعددة التي تمت خلال الفترة القصيرة الماضية والتى لاقت تغطية إعلامية واسعة النطاق على المستوى الدولى بشكل عام والاعلام الانجليزي بوجه خاص، فضلا عن المقابر و المتاحف و المشروعات الاثرية العديدة التي تم افتتاحها للجمهور بما يسهم في مزيد من الرواج السياحي في مصر.





كما أشار الوزير إلى عدد من المشروعات القومية الجارية مثل مشروع ترميم قصر البارون إمبان و الذي من المقرر افتتاحه في شهر نوفمبر وتحويله الي معرض يروي تاريخ حي مصر الجديدة و هليوبوليس ، بالاضافة الي افتتاح العديد من المتاحف الوطنية مثل متحف سوهاج القومى بحضور رئيس الجمهورية، ونوه بالاعمال الجارية لتطوير المتحف القومي للحضارة المصرية والمضى قدما فى إنشاء المتحف المصرى الكبير.





جاءت هذه المحاضرة علي هامش زيارة وزير الاثار للعاصمة البريطانية لافتتاح معرض " توت عنخ آمون : كنوز الفرعون الذهبي مساء اليوم في محطته الثالثة بعد لوس انجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية و فرنسا .



