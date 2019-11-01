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ضبط تشكيل عصابي لسرقته دراجة نارية بمدينة نصر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:32 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة أثناء المرور بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط فتاة، عاطلَيْن "بحوزة أحدهما سلاح أبيض (سكين) ومطلوب التنفيذ عليه فى قضية سرقة حال إستقلالهم دراجة نارية، وذلك عقب إستغاثة أحد الأشخاص "عامل توصيل طلبات" أثناء قيامه بالعدو خلف الدراجة النارية المشار إليها، وبإستبيان الأمر تبين أن تلك الدراجة ملك (عامل توصيل الطلبات).

بسؤاله قرر بأنه حال قيامه بتوصيل طلبات لأحد الأشخاص، فوجئ بقيام المتهمين بسرقة دراجته النارية المضبوطة بحوزتهم.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "توصيل الأسلاك" بإستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزة أحدهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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