مواجهات قوية بالجولة الرابعة للمجموعة السادسة للقسم الثالث



تقام في الثالثة إلا ربع من عصر السبت، 7 مباريات مرتقبة، في مجموعة القاهرة بدورى القسم الثالث،حيث تشهد الجولة الرابعة، أكثر من مباراة ساخنة، مرتقبة.



ويتصدر السكة الحديد القمة برصيد 6 نقاط، بالتساوي مع الماظة، ومركز شباب بطا، وبهتيم.



ويقدم الفجر الرياضي تقريراً عن المواجهات التالية:



1- الشمس مع البلاستيك



يشهد نادى الشمس صدام مرتقب، يجمع بين فريق الشمس صاحب المركز السادس بقيادة فتحى السيد برصيد 4 نقاط مع فريق البلاستيك صاحب المركز الثامن برصيد 3 نقاط بقيادة محمد أبو العز المدرب العام للفريق بعد استقالة تأمر عبد الخالق المدير الفني للفريق بعد الهزيمة أمام فريق ألماظة بهدف نظيفة٠

وشهدت الجولة السابقة فوز فريق الشمس على الغابة بهدف أحمد عبد الهاي.



2- ألماظة مع المرج



يلعب فريق ألماظة وصيف المجموعة بقيادة أحمد علي وأحمد جابر برصيد 6 نقاط مع فريق المرج بقيادة على سليمان بدون رصيد من النقاط.



وشهدت الجولة الثالثة فوز فريق ألماظة على فريق البلاستيك بهدف يوسف محمد، وحصل فريق المرج على راحة الأسبوع الماضي.



3- - اتحادالشرطة مع شباب الأميرية



على استاد الشرطة بالعباسية، يحل فريق شباب الأميرية ضيفأ ثقيلاً على فريق اتحاد الشرطة.



يدخل فريق شباب الأميرية في المركز الرابع بقيادة خالد سعد برصيد 3 نقاط بعد فوزه على فريق بهتيم بثلاثة أهداف عزازى وعلى عصمت وعبد المنعم طارق،

بينما فريق اتحاد الشرطة في المركز الخامس بقيادة توفيق صقر برصيد 5 نقاط.



4 - بهتيم مع الغاية



يخوض فريق بهتيم صاحب المركز الرابع بقيادة إبراهيم هيكل برصيد 6 نقاط لقاء صعب ومرتقب مع فريق الغابة صاحب المركز الحادي عشر بقيادة عبد الحميد ميدو برصيد 3 نقاط.



وشهدت الجولة السابقة هزيمة الفريقين، تلقى بهتيم هزيمة ثقيلة أمام الأميرية بثلاثة أهداف نظيفة، وانهزم الغابة بهدف نظيف من الشمس.



5 - شباب سراى القبة مع مصر للتأمين



على ملعب المرج، يستضيف فريق مركز شباب سراى القبة صاحب المركز الأخير بقيادة محسن يوسف بدون رصيد من النقاط، نظيره، فريق مصر للتأمين صاحب المركز السابع بقيادة أكرام عبد المجيد برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة السابقة فوز فريق مصر للتأمين على بطا بهدف عمرو سعيد،

بينما تلقى فريق سراى القبة الهزيمة من السكة الحديد بثلاثة أهداف دون رد.



6- - شباب بطا مع العبور



يواجة فريق مركز شباب بطا صاحب المركز الثالث بقيادة محمد عابدين برصيد 6 نقاط، نظيره، فريق العبور صاحب المركز العاشر بقيادة مدحت قنديل برصيد 3 نقاط.



وكان فريق بطا تلقى الهزيمة الاولى، الاسبوع الماضي بهدف من فريق مصر للتأمين، بينما حقق فريق العبور الفوز على فريق طوخ بهدفين هشام محيى وأحمد فتحي هنرى.



- طوخ مع بنها



على استاد طوخ وفي دربي القليوبية، يلتقي فريق طوخ صاحب المركز الثاني عشر بقيادة مسعد العليمى برصيد 3 نقاط مع فريق بنها صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد عبد الرؤوف برصيد نقطتين.



وتلقى فريق طوخ الهزيمة الاسبوع الماضي أمام فريق العبور بهدفين نظيفين،

بينما تعادل فريق بنها مع فريق اتحاد الشرطة سلبىاً.



ترتيب المجموعة السادسة



1- السكة 6 نقاط

2- ألماظة 6 نقاط

3- شباب بطا 6 نقاط

4- بهتيم 6 نقاط

5- اتحاد الشرطة 5 نقاط

6- الشمس 4 نقاط

7- مصر للتأمين 4 نقاط

8- البلاستيك 3 نقاط

9- الأميرية 3 نقاط

10- العبور 3 نقاط

11-الغابة 3 نقاط

12- شباب طوخ 3 نقاط

13- بنها نقطتين

14- المرج بدون نقاط

15- سراى القبة بدون نقاط