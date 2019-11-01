نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.. 19 هدف في مباراة واحدة! (فيديو)

نتيجة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية





استطاع فريق ليفربول تخطي عقبة آرسنال في الدول الـ 16 في كأس الرابطة الإنجليزية، وشهدت مباراة ليفربول ضد آرسنال أهداف كثيرة، لذا يبحث عشاق كرة القدم عن نتيجة مباراة ليفربول التي شهدت 9 أهداف على ملعب استاد انفيلد، وفيما يلي نستعرض عليكم نتيجة مباراة ليفربول وآرسنال والأهداف وملخص اللقاء.









نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال





نجح ليفربول في إقصاء آرسنال بركالات الترجيح، بعدما أسفرت نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال بتعادل الفريقين (5-5)، ليفوز فريق ليفربول (5-4) على آرسنال بركالات الترجيح، ليتأهل الرايدز للدوري الـ 8 من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية، وغاب النجم المصري محمد صلاح عن اللقاء بسبب إصابته الخفيفة في مباراة توتنهام الماضية.





نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال.. 10 أهداف في 94 دقيقة





تدقم فريق ليفربول بالهدف الأول عن طريق لاعب آرسنال شكودران مصطفي الذي سدد الهدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 6، وأحرز نجم الآرسنال لوكاس توريرا هدف التعادل في الدقيقة الـ 19 من اللقاء، وواصل آرسنال أهدافه حيث سجل اللاعب جابرييل مارتينيلي هدفين في الدقيقة 26 و36.





وفي الدقيقة 43 أحرز ليفربول الهداف الثاني عن طريق ركلة جزاء سددها ميلنز، وعزز آرسنال أهدافه في الدقيقة 54 عن طريق أينسلي مايتلاند، وأحرز ليفربول الهدف الثالث عن طريق اللاعب أليكس أوكسليد في الدقيقة 58، وتعادل الرايدز في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب ديفوك أوريجي لتصبح النتيجة 4-4، حتى أحرز جوزيف ويلوك الهدف الخامس لآرسنال في الدقيقة 70، ويأتي ديفوك أوريجي لينفقذ الليفر بهدف التعادل في الدقيقة 94 عن طريق ركلة جزاء.





نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال في كأس الرابطة الإنجليزية.. شاهد أهداف اللقاء









نتيجة مباراة ليفربول ضد آرسنال.. ركلات الترجيح



