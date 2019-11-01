مفاجأة.. نجم مانشستر يونايتد كان قريب من الانضمام إلى باريس سان جيرمان



كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الجمعة 1 نوفمبر أن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي كان قريب من الانتقال إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





بوجبا كان قريب من باريس سان جيرمان





وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط نادي مانشستر يونايتد كان قريب من الانضمام إلى نادي باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.





وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن فشل انضمام بوجبا إلى نادي ريال مدريد الصيف الماضي دخل في مفاوضات مع نادي باريس سان جيرمان عن طريق مينو رايولا وكيل أعماله.





مانشستر يونايتد يعطل الصفقة





وذكرت الصحيفة أن نادي مانشستر يونايتد هو من عطل صفقة انضمام بوجبا إلى نادي باريس سان جيرمان الصيف الماضي نظرا لحاجة الفريق له.





بوجبا يعلن رغبته في الرحيل



وقد أعلن بول بوجبا رغبته في الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد منذ فترة وأظهر رغبة في الانضمام إلى نادي ريال مدريد.





ويتبقى في عقد بوجبا مع نادي مانشستر يونايتد موسم واحد فقط وقد يتجه النادي بالفعل لبيعه حتى يستفيد منه ماديا ويتجنب رحيله عن الفريق مجانا.