إزالة مكامير الفحم لمخالفاتها بدمياط (صور)

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط برئاسة مجدي خاطر لإزالة مكامير الفحم في المهد ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية، حيث تحركت الحملة لتنفيذ قرارات الإزالة لمكامير الفحم بقرية البساتين مركز كفر البطيخ والتي أسفرت عن تنفيذ إزالة مكمورة على مساحة ١٠٠ متر تحت اشراف محمد عمر نائب رئيس مركز كفر البطيخ لشئون القرى، وعبد الله الجندي رئيس قرية البساتين.





يذكر أن محافظ دمياط، قد شددت على سرعة تلبية مطالب المواطنين بإزالة كافة المكامير المضرة ومراعاة كافة الاشتراطات والمعايير البيئية بالتعاون مع إدارة البيئة.





كما تمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط من إزالة حالة تعدي على الأرض الزراعية بمنطقة الربعمائة التابعة لقرية الرياض مركز كفر البطيخ على مساحة ١٨٠ متر، وتم ازالة التعدى واعادة الارض الى طبيعتها.





تحركت حملة مكبرة مفاجأة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بدمياط، لمصادرة مكبرات الصوت للباعة الجائلين برئاسة العقيد فادي يوسف لوقا عوض، رئيس مركز ومدينة الزرقا، وبإشراف يحيي القناوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة.





تمكنت الحملة من مصادرة خمس مكبرات صوت بشوارع المدينة، بحوزة الباعة الجائلين، وتم اخطار ديوان عام المحافظة، على ان يتم شن حملات أخرى لملاحقة الباعة الجائلين وثالثة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية في قري المركز بدمياط.



