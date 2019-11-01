مواعيد مباريات ريال مدريد في شهر نوفمبر.. مواجهات نارية ومصيرية في انتظار زيدان

يستعد نادي ريال مدريد لخوض مجموعة من المباريات النارية خلال شهر نوفمبر القادم بمختلف المسابقات سواء في الدوري الإسباني الممتاز أو دوري أبطال أوروبا.





أخر مباراة خاضها ريال مدريد في أكتوبر

وكانت أخر مباراو خاضها نادي ريال مدريد في شهر نوفمبر هي مباراة اليوم الأربعاء 30 أكتوبر ضد نادي ليجانيس والتي انتهت بفوز النادي الملكي بخماسية نظيفة.





مواعيد مباريات ريال مدريد في نوفمبر





ويستعرض موقع "الفجر " جدول مواعيد مباريات نادي ريال مدريد في شهر نوفمبر القادم كالآتي:





1- يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال بيتيس يوم السبت 2 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإسباني.





2- فيما يلاقي نادي ريال مدريد نظيره نادي جلطة سراي يوم الأربعاء 6 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





3- ويعود ريال مدريد ليواجه نادي إيبار يوم السبت 9 نوفمر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





4- كما يلاقي نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال سوسييداد يوم 23 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني.





5- ويختتم نادي ريال مدريد مواجهات شهر نوفمبر بمباراة باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





ترتيب ريال مدريد في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 10 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.



