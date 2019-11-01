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ضبط 226 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 80095 حكم قضائي في حملات أمنية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:20 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 226 قطعة سلاح نارى بحوزة 201 متهم وذلك على النحو التالى:
24 بندقية آلية.
36 بندقية خرطوش.
بندقية رصاص.
22 طبنجة.
143 فرد محلى.
1066 طلقة مختلفة الأعيرة.
30 خزينة متنوعة.
262 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 
80095 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: 
346 حكم جناية.
23389 حكم حبس جزئى.
4316 حكم حبس مستأنف.
40905 حكم غرامة.
11139 حكم مخالفة. 

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية:
ضبط 6 تشكيلات عصابية، ضمت 33 متهم، إرتكبوا 32 حادث متنوع.
فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 265 قضية مخدرات بحوزة 284 متهم، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر البانجو وزنت 68،110 كيلو جرام
كمية من مخدر الحشيش وزنت12،251 كيلو جرام
كمية من مخدر الهيروين وزنت 2،024 كيلو جرام 
كمية من مخدر الكيتامين وزنت 160 جرام 
كمية من مخدر الشابو وزنت 295 جرام 
كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1،953 كيلو جرام
كمية من مخدر الفودو وزنت 50 جرام
عدد 1572 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: 
ضبط 53 متهم. 

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: 
ضبط 24 متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:
ضبط 322 دراجة نارية مخالفة. 

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارة. 

فى مجال ضبط المخالفات المرورية والبيئة: 
ضبط 30356 مخالفة مرورية، 37 قضية بيئة.

فى مجال فحص السائقين: 
فحص 136 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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