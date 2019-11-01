نائب شبرا يتفقد كنيسة مارجرجس الجيوشي بعد اندلاع الحريق بها (صور)

زار النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن دائرة روض الفرج وشبرا وأمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا عقب اندلاع الحريق بها صباح اليوم الجمعة.





وقال الطماوي في تصريحات صحفية، إن التلفيات التي نتج عنها الحريق بسيطة، مذكرا أنه تم السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات في وجود قوات الحماية المدنية واللواء رئيس القطاع للمنطقة الشمالية ووقوة من قسم شرطة شبرا ورئيس حي شبرا، مشيرا إلى أن شباب الكنيسة قاموا بإزالة وتنظيف الآثار الناجمة عن عمليات إطفاء الحريق.





يشار إلى أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية قد أعلنت منذ قليل بيانا رسميا من قطاع كنائس شبرا الجنوبية بخصوص حريق كنيسة مارجرجس بالجيوشي بشبرا ونص البيان على الآتى: في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، الجيوشي بشبرا.





مما أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريق بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح،فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة، إلا أن النيران قد بدأت في التصاعد بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران.





وأكدع الكنيسة على الآتى: ونشكر الله أنه لا توجد أية إصابات بشرية من جراء الحادث، بينما حدثت أضرار طفيفة وخسائر محدودة في استراحة مسرح الكنيسة.



