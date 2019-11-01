حساب المواطن يوضح طريقة فصل المطلقة عن زوجها السابق من الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن طريقة فصل المطلقة عن زوجها السابق من دعم البرنامج، حيث ورد لحساب المواطن سؤالًا عبر "خدمة المستفيدن" على تويتر من مطلقة بهذا الأمر قائلة: "مرحبًا ، أنا تطلقت والاسبوع الجاي استلم الصك ، ما هي الاجراءات عشان انزل من عند زوجي وماعاد يستلم عني؟ ابي اوقفه لأنه ياخذه كله عن الطرفين".





وأجاب حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" قائلًا: "في حال تم تحديث الحالة الإجتماعية في الأحوال المدنية إلى مطلقة ستصبح حالة الاهليه تابع " غير مؤهل " لدى رب الاسرة ولن يتم إحتسابك ضمن مبلغ الدعم وبإمكانك التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب مستقل".





في حال تم تحديث الحالة الإجتماعية في الأحوال المدنية إلى مطلقة ستصبح حالة الاهليه تابع " غير مؤهل " لدى رب الاسرة ولن يتم إحتسابك ضمن مبلغ الدعم وبإمكانك التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب مستقل — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 1, 2019

