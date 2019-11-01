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حساب المواطن يوضح طريقة فصل المطلقة عن زوجها السابق من الدعم

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 01:14 م
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حساب المواطن - صورة أرشيفية
حساب المواطن - صورة أرشيفية
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أوضح برنامج حساب المواطن طريقة فصل المطلقة عن زوجها السابق من دعم البرنامج، حيث ورد لحساب المواطن سؤالًا عبر "خدمة المستفيدن" على تويتر من مطلقة بهذا الأمر قائلة: "مرحبًا ، أنا تطلقت والاسبوع الجاي استلم الصك ، ما هي الاجراءات عشان انزل من عند زوجي وماعاد يستلم عني؟ ابي اوقفه لأنه ياخذه كله عن الطرفين".

وأجاب حساب المواطن عبر "خدمة المستفيدين" قائلًا: "في حال تم تحديث الحالة الإجتماعية في الأحوال المدنية إلى مطلقة ستصبح حالة الاهليه تابع " غير مؤهل " لدى رب الاسرة ولن يتم إحتسابك ضمن مبلغ الدعم وبإمكانك التسجيل كمستفيد رئيسي في حساب مستقل".


ويذكر أن برنامج حساب المواطن السعودي يتيح صفحة "خدمة المستفيدين" على موقع "تويتر"، للرد على جميع استفسارات وشكاوي المواطنين بالمملكة العربية السعودية، وتعمل الصفحة من الساعة الثامنة صباحًا وإلى الساعة الشاعرة مساءًا بتوقيت المملكة على مدار الأسبوع، ويتيح حساب المواطن أيضًا خدمة صوتك مسموع عبر رقم هاتف 19912.
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