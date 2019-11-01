بينهم "واقعة قطار 934".. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها رحيل محمد عيد ضحية واقعة قطار 934 بالإسكندرية، و الإفراج عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي، كما مدت وزارة التموين فترة تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات، بالإضاف إلى برنامج تدريب الأئمة الجدد يشمل محاضرات عن بناء الشخصية الوطنية.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.

محمد عيد ضحية واقعة قطار 934 بالإسكندرية

من أبرز الأحداث طيلة الأسبوع، ضحية حادث قطار الإسكندرية، محمد عيد، الذي خرج لقضاء عطلة بعروس البحر المتوسط ليعود جثة هامدة لأسرته، وهو شاب يعمل في صناعة المشغولات اليدوية من الميداليات والخزف، يحمل شهادة دبلوم الثانوية الصناعية تخصص زخرفة، استغل حبه لتلك الموهبة وإجادته للخط العربي ليبدع في صناعة تلك الميداليات.





خرج صاحب(23 ربيعًا) واتجها إلى مدينة الإسكندرية لقضاء عطلة بالمدينة، وظلا هناك حتى نفذت النقود التي كانت بحوزته، فقررا العودة إلى مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، إلا أنه لا يملك ما يمكنه دفعه لاستقلال القطار، فاستقلا أحد القطارات للعودة. وفي أثناء العودة، صمم كمسري القطار على دفع سعر التذكرتين هو وزميله حوالى 70 جنيها، إلا أنهما أخبراه بأنهما لا يملكان هذا المبلغ، فأصر على نزولهم من القطار علي الرغم من حركته، وطلب من مشرف العربة بفتح باب العربة، وصمم علي قفز الشابان وبالفعل تمكن أحدهما من القفز بعيدا عن قضبان السكة الحديد، وأصيب برأسه، ويذهب الثاني ضحية هذه العملية لعدم تمكنه من القفز.





الإفراج عن 305 سجناء بموجب عفو رئاسي

وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط في المجتمع، أفرج قطاع السجون عن 305 سجناء بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو.





وعقد عقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 86 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم ، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 219 نزيلاً بالإفراج الشرطي.





مد فترة تلقي تظلمات المستبعدين من البطاقات

في لفتة إنسانية للوزارة لمن تخلفوا عن تقديم التظلمات، قرر وزير التموين والتجارة والداخلية مد فترة تلقى التظلمات المستبعدين من بطاقات التموين، وصرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية حتى 30 نوفمبر المقبل. وأكدت وزارة التموين استمرار صرف الخبز المدعم لأى مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقي الدعم.





برنامج تدريب الأئمة الجدد

في إطار خطة وزارة الأوقاف لتأهيل الأئمة الجدد علميًا وإداريًا وماليًا ، ومنهجها في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، أعلنت وزارة الأوقاف، عن برنامج تدريب ائمتها يشمل محاضرات في بناء الشخصية الوطنية، حيث القى، بالمقر الرئيسي للإدارة العامة لمراكز التدريب الدكتور أحمد حسين عميد كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة في كتاب " بناء الشخصية الوطنية ".





وحاضر الدكتور محمد سالم أبو عاصي أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف، في مختارات من كتابي : مختارات من كتابي الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي، ومناهل العرفان للإمام الزرقاني، وذلك ضمن منهج البرنامج التأهيلي "المستوى الأول" بخطة بالإدارة العامة لمراكز التدريب للعام الحالي بالمقر الرئيسي بمسجد النور بالعباسية، وقد ضم هذا البرنامج عدد (140) إماما من الأئمة الجدد من مختلف محافظات الجمهورية .





قناة السويس تحقق أعلى إيراد شهري

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة فى العائدات والحمولات الصافية الشهرية فى تاريخ القناة، حيث حققت أعلى إيراد شهرى بلغ 515.1 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالى حمولات صافية 108.9 مليون طن.





أضاف رئيس هيئة قناة السويس، فى بيان، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر أكتوبر 2019 شهدت عبور 1790 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1657 سفينة خلال شهر أكتوبر من العام الماضى بفارق 133 سفينة بنسبة زيادة قدرها 8%، كما بلغت إجمالى الحمولات الصافية 108.9 مليون طن مقابل 103 ملايين طن خلال شهر أكتوبر من العام الماضى بفارق 5.9 مليون طن بنسبة زيادة بلغت5.7%.



