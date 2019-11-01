أسعار مواد البناء (الحديد والأسمنت) اليوم الجمعة 1-11-2019

أسعار مواد البناء





تباين أداء أسعار مواد البناء فى السوق المصري في نهاية شهر أكتوبرلتواصل أسعار الحديد التراجع وعلى العكس شهدت أسعار الأسمنت ارتفاع طفيف لترتفع بنحو 5 جنيهات للطن، لتستقر الأسعار في أول تعاملات شهر نوفمبر اليوم الجمعة.





وبلغت أسعار الحديد اليوم من 9800 جنيه الطن وحتى 10300 سعر تسليم أرض المصنع، مشيرا وتصل الأسعار للمستهلك بداية من 10200 جنيها للطن وحتى 10500، ويرجعالانخفاض لعدة عوامل أهمها العرض والطلب ثم تكلفة المنتج والمنافسة داخل السوق.

وتراجعت أسعار الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي وأكتوبر الجاري بأكثر من 1000 جنيه في الطن، وذلك بعد تراجع سعر صرف الدولار، وتراجع أسعار خامات الحديد "البليت" ليسجل نحو 70 دولار في الطن.





أسعار الاسمنت اليوم في مصر

بنهاية تعاملات شهر أكتوبر حاولت أسعار الأسمنت تعويض الخسائر لترتفع بنحو 5 جنيهات للطن بعد أن فقدت نحو 60 جنيهًا خلال الفترة الأخيرة، وبلغ التراجع في أسعار الأسمنت الأبيض تراجعا يتراوح ما بين 100 إلى 200 جنيه فى الطن، إضافة إلى أن الأسعار تختلف من منطقة إلى أخرى، كما استقرت أيضا أسعار الجبس مؤخرا، وذلك بحسب عمليات العرض والطلب، إضافة إلى مصاريف النقل.





توقعات اسعار الحديد اليوم





أوضح المجلس التصديري لمواد البناء إن انخفاض سعر الحديد 800 جنيه، يعد رقم كبير، متوقعًا استمرار ترجع سعر الحديد بسبب انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، وانخفاض سعره عالميا وأسعار الأسمنت انخفضت بنسبة 25% على مدار 6 شهور الماضية، وسعر الطن يصل إلى 800 جنيه.





أسعار الحديد اليوم الجمعة





أسعار حديد عطية وصل إلى 10 آلاف 700 جنيه.

أسعار حديد عز والدخيلة وصل إلى 10 آلاف 800 جنيه.

أسعار حديد الكومى 10 آلاف و600 جنيه.

أسعار حديد المراكبى وصل إلى 10 آلاف و400 جنيه.

أسعارحديد بيانكو 10 آلاف و500 جنيه.





أسعار الأسمنت اليوم الجمعة

أسعار أسمنت الشركة العربية المسلح 770 جنيها.

أسعار طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 760 جنيها.

أسعار أسمنت أسوان 755 جنيها.

أسعار طن أسمنت أسيك 770 جنيها.

أسعار أسمنت طرة وحلوان 775 جنيها.

سعر طن أسمنت المسلة إلى 775 جنيها.





أسعار الجبس

جبس الدولية 680 جنيهًا للطن.

جبس المعمار إلى 660 جنيها.

جبس مصر سيناء وصل إلى 610 جنيهات.





سعر الأسمنت الأبيض

سعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيها للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 2420 جنيها.

سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 2400 جنيه.





الأسمنت المقاوم للملوحة

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 825 جنيها.

سعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة لـ810 جنيهات.

سعر طن أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل إلى 820 جنيها.