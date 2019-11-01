ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة-5" (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، مقطع فيديو يستعرض تفاصيل ختام فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك "العقبة-5".





اختتمت فعاليات التدريب المصري الأردني المشترك " العقبة- 5"، والذى نفذته عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والقوات الخاصة المصرية والأردنية بميادين التدريب القتالي بالمنطقة الجنوبية العسكرية، والذى يأتي ضمن خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين.





وتضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية نوعية مشتركة للقضاء على بؤرة إرهابية مسلحة داخل قرية حدودية حيث بدأت المرحلة بقيام المقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع والمعاونة الجوية أعقبة دفع مجموعات الاستطلاع لتدقيق المعلومات عن العدو وتحرك عناصر المهندسين العسكريين لتأمين محاور التقدم واكتشاف العبوات الناسفة وتفجيرها، وقامت تشكيلات من الطائرات الهليكوبتر بتنفيذ الاسقاط لعناصر المظلات والأبرار الجوي للمجموعات القتالية من وحدات الصاعقة المصرية والأردنية لتطويق القرية وقطع الإمدادات وتنفيذ الاقتحام الرأسي لتحرير الرهائن المحتجزة، وفي نهاية المرحلة نفذت قوات المظلات للجانبين قفزة مشتركه بأعلام الدولتين.





تزامنت تلك المرحلة مع تنفيذ القوات البحرية المصرية والأردنية عدد من الأنشطة البارزة تضمنت تنفيذ تدريب مشترك لاقتحام جزيرة ذات أهمية حيوية على ساحل البحر الأحمر بعد تطهيرها من العناصر الارهابية المسلحة وقام تشكيل من طائرات الهليكوبتر بتنفيذ الإسقاط والإبرار الجوي للمجموعات القتالية من قوات الصاعقة لاقتحام الجزيرة والإغارة على عدد من الأهداف وتدميرها، بالتزامن مع وصول سفن الإبرار وإنزال القوة الرئيسية من المشاة وأسلحة الدعم التابعة لإحدى وحدات المنطقة الجنوبية العسكرية.



