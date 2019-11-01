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كندة علوش: "السوشال ميديا فضاء للتعبير عن الرأي"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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كندة علوش
كندة علوش
روان هيثم محمد
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نشرت الفنانة كندة علوش رسالة شكر خاصة إلى جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر"، نصت هذه الرسالة على كلمات محبة وشكر من الفنانة كندة علوش قائلة: "‏مليون شكرا للمليون متابع على تويتر، شكرا لمتابعتكم ومحبتكم ودعمكم".

وأضافت: "بتمنى أكون على قد ثقتكم، أنا بشوف السوشال ميديا فضاء للتعبير عن الرأي باحترام وبث الروح الإيجابية واحترام الآخر المختلف".

ثم تابعت قائلت: "بتمنى نكون عم نلتقى بهاد التوجه وبتمنى يكون حضوري ودمي خفيف عليكم".

علق عليها أحد المتابعين قائلا: "‏‎أنتي حضورك وروحك وجمالك ودمك على قلب جمهورك زي العسل ربنا يسعدك ويباركلك في بنتك يارب".

وعلق آخر عليها قائلاً: ‏‎"وأنا وبكل فخر من ضمن المليون متابع، بنحبك جدا".

على صعيد آخر تزوجت الفنانة كندة علوش من الكاتب فارس الذهبي، وانفصلا بعد زواج دام ثمان سنوات، ثم تزوجت من الفنان عمرو يوسف وأنجبا ابنتهما "حياة". 

أبرز أعمال كندة علوش الدرامية

قدمت الفنانة كندة علوش العديد من المسلسلات التليفزيونية منها أشواك ناعمة، أحقاد خفية، والظاهر بيبرس، حسيبة، ظل امرأة ، سلطانة ، فجر آخر ، الاجتياح ، حكم العدالة ، جنون العصر ، رائحة المطر ، يوم ممطر آخر ، بقعة ضوء 6 ، هيك تجوزنا ، خبر عاجل ، صراع المال ، سحابة صيف ، هدوء نسبي ، على قيد الحياة ، أهل كايرو ، على كف عفريت ، البلطجي ، بنات العيلة ، نيران صديقة ، سنعود بعد قليل ، السبع وصايا ، عد تنازلي ، دلع بنات ، العهد ، أفراح القبة ، حجر جهنم ، أهل الغرام 3 .

أبرز أفلام كندة السينمائية

وشاركت الفنانة كندة علوش في العديد من الأفلام منها حادثة على الطريق ، حلاوة الروح ، يوم صدور الحكم ، ولاد العم ، مرة أخرى ، واحد صحيح ، الفاجومي ، برتيتا ، المصلحة ، سما الجنوب ، لا مؤاخذة ، بتوقيت القاهرة ، الأصليين ، هيبتا.
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كندة علوش فن الفجر الفني أخبار الفن

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