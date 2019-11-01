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تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن عربيا في تصنيف QS

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:57 ص
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التكريم
التكريم
آية حمروشي
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نظمت مؤسسة QS الإنجليزية العالمية للتصنيفات الدولية، حفل استقبال لتكريم الجامعات العربية التي ظهرت على لائحة تصنيف QS للجامعات العربية لهذا العام.

وتم تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن بين الجامعات المصرية وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان وإشراف الأستاذ الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي بالجامعة. وتمت الإشادة خلال حفل الاستقبال بالتطور الذي حدث في مجالات التعليم العالي بالدول العربية بحضور عدد من ممثلي الجامعات المصرية للاحتفال وتم تسليم شهادات تقدير للجامعات المكرمة.

ويعد تصنيف الـ QS الانجليزي من أقوى التصنيفات العالمية للجامعات، ويأتي تصنيف جامعة حلوان لأول مرة في المركز الثامن بعد جامعات ( الأمريكية، القاهرة، الإسكندرية، عين شمس، المنصورة، أسيوط، الأزهر).

الجدير بالذكر أن جامعة حلوان تولي اهتمامًا كبيرًا بالتصنيف الدولي، لامتلاكها الإمكانيات التي تؤهلها أن تكون فى مكانة متميزة خاصةً في ظل شمول كلياتها المتنوعة على تخصصات فريدة، وتسعى جامعة حلوان دائما أن تكون فى صدارة التصنيفات العالمية، كما تعمل إدارة الجامعة على دعم وتحفيز الباحثين فى كافة القطاعات الطبية والعلمية والهندسية والعلوم الانسانية لتشجيع البحث العلمى والاهتمام بالنشر الدولى الذى يعد معيارًا قويًا فى تصنيف الجامعات.


تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن عربيا في تصنيف QS
تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن عربيا في تصنيف QS
تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن عربيا في تصنيف QS
تكريم جامعة حلوان لحصولها على المركز الثامن عربيا في تصنيف QS
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