Advertisements
Advertisements
Advertisements

لتحقيق سيولة مرورية بشوارع الجيزة.. تحرير 3499 مخالفة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:56 ص
Advertisements
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية، لمديرية أمن الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير (1612 ) مخالفة نموذج 125، (454) متنوع، (51) بدون تسيير، (1251) انتظار خاطئ، ( 12 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (16 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 19 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 19 ) زجاج فاميه، ( 2 ) حجز سيارة، ( 32 ) التصالح الفوري، ( 15 ) ملصقات ومتعلقات، (40) بدون قيادة، (15) عدم صلاحية إطارات السيارات، (10) الحالات السلبية، وبلغ الإجمالي 3499 مخالفة مرورية.

وفي نفس السياق كانت قد شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، في وقت سابق، حملات مرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة عن تحرير 2610 مخالفة مرورية تنوعت ما بين ضبط (1680 ) مخالفة نموذج 125، (475) متنوع، (41) بدون تسيير، (1353) انتظار خاطئ، ضبط سيارة بدون لوحات معدنية، ( 3 ) دراجه بدون لوحات معدنية،( 23 ) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (21 ) الصلاحية الفنية للسيارة، ( 40 ) عدم استخدام حزام الأمان، ( 36 ) زجاج فاميه، حجز سيارة، ( 65 ) التصالح الفوري، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، ( 115 ) تجاوز السرعة المقررة بالرادار، ( 30 ) حملة السرفيس، (60) بدون قيادة، حجز دراجة نارية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 23 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ يوم

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

حريق بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا

منذ ساعتين و 11 دقيقة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

وادي دجلة يصدم الزمالك

07:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status