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عاجل.. أول فيديو من موقع حريق كنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
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الحريق
الحريق
ماريان ناجي
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شب حريق منذ قليل، داخل مسرح بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا مصر، من دون وقوع إصابات.

وبدورها، سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على الحريق دون وقوع إصابات أو وفيات.

وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مارجرجس الجيوشى في شبرا مصر، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مسرح بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشى بالطابق الأرضى، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق، لمنع امتداده، وتم إخماده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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