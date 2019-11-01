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"حاسبات ومعلومات عين شمس" الثانية على الجمهورية في المسابقة المصرية للبرمجة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
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الطلاب
الطلاب
آية حمروشي
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حصلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس على المركز الثاني على مستوى الجمهورية فى المسابقة المصرية للبرمجه والتى أقيمت يوم السبت الموافق 26 أكتوبر بالأسكندرية، متساوية في عدد المسائل التي حلها الفريق الحاصل على المركز الأول. كما حصدت الكلية ستة مراكز من العشرون مركزا الأوائل.

وقد شارك بالمسابقة 167 فريقا ممثلين عن كليات مصر المختلفة منهم 16 فريقا ممثلين لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، تأهل منهم 5 فرق لتمثيل الكلية فى المسابقه العربية والإفريقية التي ستقام بشرم الشيخ الشهر المقبل، والتي تعتبر الخطوة الأخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية الأعرق للبرمجة المقامة في موسكو العام المقبل.

الجدير بالذكر أن طلاب الكلية قد شاركوا في تنظيم المسابقة المصرية وتم تكريمهم من قبل منظمي المسابقة تقديرًا لمجهوداتهم وكونهم الأكثر مساعده وتعاونًا فيما يفيد المجتمع المصري والعربي للبرمجة التنافسية

وهنأت أ.د. نجوى بدر عميد كلية الحاسبات والمعلومات الفرق المشاركة وتمنت لهم التوفيق.
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