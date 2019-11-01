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جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل للقيادات الجامعية
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:54 ص
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آية حمروشي
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انطلاقا من حرص جامعة عين شمس برئاسة الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة بأهمية تنمية القدرات البشرية، تعزيز الكفاءة الفردية والتميز المؤسسي والإسهام بكفاءة وفعالية في تطوير وتدريب السادة اعضاء هيئة التدريس والعاملين مما يساهم في بناء وتطوير المنظومات الإدارية، دعم ورفع كفاءة الجهاز الإداري، وبالتعاون مع د. شريفة شريف مدير المعهد القومى للإدارة تنظم جامعة عين شمس ورشة عمل للقيادات الجامعية بعنوان كيفية بناء فريق عمل ناجح team building work shop.
بحضور ا. د محمود المتيني رئيس الجامعة، السادة نواب رئيس الجامعة والسادة عمداء الكليات وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا يوم الاحد الموافق ١١١٠ بفندق الماسة.
وأوضح ا. د نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة انه سيتم عمل تقييم شامل للسادة العاملين بالجامعة وخاصة لاصحاب المرحلة العمرية من ٤٥-٥٥ عاما، مضيفا انه قد قامت الجامعة بالفعل بعمل تقييم لعدد ١٥٠ من السادة العاملين للتعرف علي نقاط الضعف وعلاجها عن طريق برامج تدريبية متخصصة لكل مجال.
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