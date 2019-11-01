طلب موهبة نادي الأهلي الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة المقبلة، بعدما تأكد عدم دخوله في حسابات المدير الفني الحالي، السويسري رينيه فايلر.

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"





وجاء طلب شادي رضوان البالغ من العمر 18 عاما والملقب بـ"الفيراري" من إدارة الأهلي الرحيل بعدما علم أنه لن يكون متواجدا في حسابات فايلر الذي لم يضمه إلى معسكر الإمارات.

ومن جانب آخر، أرسل نادي العين الإماراتي عرضًا رسميًا إلى النادي الأهلي من أجل التعاقد مع شادي رضوان "فيراري" لاعب فريق الشباب بالنادي.

وطلب مسئولو النادي الإماراتي ضم اللاعب بصفة نهائية مقابل دفع ١٥٠ ألف دولار.

وكان رضوان قد لفت الأنظار بشدة مع فريق الشباب بالأهلي في الموسم الماضي، كما تم اختياره ضمن أفضل ٦٠ موهبة في العالم وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.

وجاءت قائمة الأهلي لرحلة الإمارات على النحو التالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي - علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود وحيد - - علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - ياسر ابراهيم - محمود متولي - حسين السيد.

الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - حمدي فتحي – كريم وليد "نيدفيد" - وليد سليمان - حسين الشحات – جيرالدو دا كوستا - محمد مجدي "أفشة" - صالح جمعة.

الهجوم: جونيور أجايي - أحمد الشيخ - وليد أزارو - مروان محسن.