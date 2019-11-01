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حلاوة المولد.. أسهل طريقة لعمل الحمصية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:47 ص
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الحمصية
الحمصية
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تعتبر الحمصية من الحلوى المفضلة لدى المصريين، وخاصة في يوم المولد النبوي الشريف، حيث يحتفل المسلمين بشراء "حلاوة المولد" اللذيذة، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل الحمصية وبتكاليف أقل من أسعار حلاوة المولد الجاهزة.


إليكم مكونات وخطوات عمل الحمصية 

المكونات

1 كيلو حمص أصفر
1 وربع كوب سكر
ملعقتين كبيرتين من عسل الجلوكوز
عصير ليمون (ثمرة)
ربع كوب ماء


طريقة عمل الحمصية

1- اخلطي السكر والماء وعسل الجلوكوز في وعاء على النار حتى الغليان، ومن ثم اضيفي عصير الليمون على الخليط.

2- قومي بتقليب الخليط حتى يصبح متامسك وأبيض، ومن ثم يرفع من النار.

3- ضيفي الحمص بالتدريج على الخليط ويقلب حتى يغلف الخليط كل حبات الحمص.

4- ادهني صينية  بالزيت، ويفرد الخليط عليها ثم قومي بتقطيع الحمص مستطيلات وهو ساخن أو أي شكل حسب الرغبة.

5- تترك الحمصية حتى تجف، ثم قومي بفصل القطع ويقدم.
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الكلمات المفتاحية

مكونات الحمصية طريقة عمل الحمصية حمصية حلاولة المولد المولد النبوي الشريف

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