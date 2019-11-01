نصر سالم: الصندوق السيادي يدفع عجلة التنمية في مصر

قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الدولة تعمل على تنفيذ خطط لتنمية قدراتها، حيث أن وظيفة الإدارة في أي دولة هى حشد القدرات لتنفيذ الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن والدولة ككل.





وثمن "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، عمل جهاز مشروعات الخدمة االوطنية والذي أنشأ نحو 15 مصنع يخدمون كل أغراض التنمية في الدولة، ووفروا 16 ألف فرصة عمل.



