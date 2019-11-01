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نصر سالم: الصندوق السيادي يدفع عجلة التنمية في مصر
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:44 ص
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هدى عبدالرازق
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قال اللواء نصر سالم، رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، إن الدولة تعمل على تنفيذ خطط لتنمية قدراتها، حيث أن وظيفة الإدارة في أي دولة هى حشد القدرات لتنفيذ الخطط المستقبلية التي تعود بالنفع على المواطن والدولة ككل.
وثمن "سالم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، عمل جهاز مشروعات الخدمة االوطنية والذي أنشأ نحو 15 مصنع يخدمون كل أغراض التنمية في الدولة، ووفروا 16 ألف فرصة عمل.
وأوضح أن الغرض من الصندوق السيادي للدولة أن هناك مشروعات لا تتحمل التأخير، وتحتاج إلى جهود مكثفة لتنفيذها، ويساعد هذا الصندوق على سرعة تنفيذها، حيث أن كل إمكانيات الصندوق السيادي تكون متيسرة للدفع بعجلة الإنتاج في الاتجاهات الضرورية.
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