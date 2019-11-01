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"الأرصاد": ارتفاع في درجات الحرارة غدا (فيديو)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 12:08 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إننا سنشهد تساقط لأمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية، وبخلاف ذلك الأجواء مستقرة طوال الأسبوع ودرجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وإن كان هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبل.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الجمعة، إلى أن طقس اليوم معتدل على شمال البلاد، يميل للحرارة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والمناطق السياحية مناطق خلابة ممتعه في هذا الوقت من العام، وتعتبر من أفضل أجواء العالم.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مع تقدم الخريف، مشيرًا إلى أن الطقس يميل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح حيث تصل درجة الحرارة الصغري لأقل من 20 درجة.
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