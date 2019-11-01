Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة البحر الأحمر تنفي ظهور حالات مصابة بـ"حمى الضنك" بالقصير والغردقة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:42 ص
Advertisements
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
نفت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة". 

ومن جانبه نفي الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة.

وكان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزارء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، ولم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة.

وشددت وزارة الصحة على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.

وفى السياق ذاته، أشارت الوزارة إلى تشكيلها فرق "الاستجابة السريعة" للاستعداد والاستجابة للأحداث الصحية الطارئة والتفشي الوبائي، وذلك لبناء كوادر طبية مُتخصصة على المستوى المركزي وعدد من محافظات الجمهورية، فضلًا عن توفير الكميات المطلوبة من الأمصال والطعوم اللازمة لمواجهة أي أمراض وبائية طارئة في أي محافظة بالجمهورية حال حدوثها، لافتةً إلى أن أخر حالة مصابة بهذا المرض ظهرت في مصر منذ عام 2017، وتم التعامل معها على الفور ومعالجتها.
Advertisements

أخبار تهمك

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 23 ساعة

حريق بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ يوم

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 12 ساعة

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

وادي دجلة يصدم الزمالك

07:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status