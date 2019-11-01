صحة البحر الأحمر تنفي ظهور حالات مصابة بـ"حمى الضنك" بالقصير والغردقة

نفت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تفشي وباء "حمى الضنك" وظهور حالات مصابة بالمرض داخل مدن "القصير والغردقة".





ومن جانبه نفي الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر، موضحًا لم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة.





وكان نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزارء مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لظهور أي حالة مُصابة "بحمى الضنك" بمحافظة البحر الأحمر أو أي محافظة على مستوى الجمهورية، ولم يتم رصد أي حالات مصابة بهذا المرض بأي مدينة من مدن المحافظة.





وشددت وزارة الصحة على أن مصر خالية تمامًا من أي أمراض وبائية، وأن الوضع الصحي بكافة محافظات الجمهورية آمن تمامًا.



