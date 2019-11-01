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الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
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بوابة الفجر
ماريان ناجى
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أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منذ قليل، بيانا رسميا من قطاع كنائس شبرا الجنوبية بخصوص حريق كنيسة مارجرجس بالجيوشي بشبرا.

وجاء في نص البيان:

في حوالي الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الجمعة لوحظ تصاعد دخان بالدور الثاني بمبني الخدمات بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، الجيوشي بشبرا.

مما أثار انتباه المصلين، فصعد عدد من الخدام وتبين لهم أن هناك حريق بالدور الثاني بالمبني بجوار المسرح،فقاموا باستخدام طفايات الحريق والتجهيزات الموجودة بالكنيسة، إلا أن النيران قد بدأت في التصاعد بكثافة، في الوقت الذي تم فيه استدعاء قوات الحماية المدنية التي حضرت على الفور وتمت السيطرة على النيران.

وأكدت الكنيسة على الآتى: ونشكر الله أنه لا توجد أية إصابات بشرية من جراء الحادث، بينما حدثت أضرار طفيفة وخسائر محدودة في استراحة مسرح الكنيسة.

وأشارت الكنيسة إلى أن الأجهزة المعنية تقوم حاليًا بعملها لمعرفة سبب الحريق، شكرًا لإلهنا القدير على حفظه لكنيسته وشعبه.
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
الصور الأولى لحريق كنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا (صور)
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