أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

قال مسؤول صيني بارز، اليوم الجمعة، بعد اجتماع لبكين، أن الصين لن تتسامح مع التحديات، التي تكمن وراء خلاصة "دولة واحدة ونظامان"، التي تحكم هونج كونج أو الانفصالية أو تهديدات الأمن القومي هناك.







