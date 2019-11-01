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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 1/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.
 
أخبار عاجلة الآن || الصين: لن نتسامح مع تهديدات الأمن القومي 

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
قال مسؤول صيني بارز، اليوم الجمعة، بعد اجتماع لبكين، أن الصين لن تتسامح مع التحديات، التي تكمن وراء خلاصة "دولة واحدة ونظامان"، التي تحكم هونج كونج أو الانفصالية أو تهديدات الأمن القومي هناك.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || هونج كونج تستعد لحشد المتظاهرين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
نظفت هونج كونج، منطقة حزبها الشهيرة لان كواي فونج اليوم الجمعة، بعد ليلة من الاشتباكات شابت الاحتفالات بعيد الهالوين عندما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وتم تفتيشهم من قبل المحتفلين بالملابس الفاخرة.

أخبار عالمية عاجلة اليوم || كوريا الشمالية تطلق صاروخين في البحر


أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أطلقت كوريا الشمالية، صاروخين مشتبه بهما في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان، وفقا لمسؤولين عسكريين في اليابان وكوريا الجنوبية، منهيين فترة هدوء استمرت نحو شهر في التجارب بعد توقف محادثات نزع السلاح النووي.

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