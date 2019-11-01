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ضبط 3 سائقين تحت تأثير المواد المخدرة في حملة بالقليوبية

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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شنت أجهزة مباحث المرور بالقليوبية، حملة مرورية مكبرة بإشراف اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية والعميد إيهاب مرزوق مدير الادارة العامة لمرور القليوبية، قادها العقيد عبد العظيم محمد رئيس مباحث المرور، لضبط قائدى السيارات تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت عن فحص 20 حالة تبين سلبية 27 منهم، وإيجابية 3،وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وإحالتهم للنيابة.

كما تمكن ضباط مباحث المديرية من ضبط عاطلين بحوزتهم 130 قرص مخدر  بقصد الاتجار.

حيث تمكن ضباط مباحث قسم اول شبرا الخيمة من ضبط س و  ا  27 سنة عاطل ومقيم عزبة عثمان دائرة القسم وبحوزته عدد ( 47 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 150 جنيه وهاتف محمول،وبمواجهته أقر بحيازته للآقراص المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20731 لسنة 2019م جنح قسم أول شبرا الخيمة.

وتمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط ت ي  ح 44 سنة عاطل ومقيم صنافير – دائرة المركز  السابق اتهامه في عدد 2 قضية ( مخدرات )،وبحوزته عدد ( 80 ) قرص مخدر ومبلغ مالى 220 جنيه وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بحيازته للآقراص المخدره بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5456 لسنة 2019م ادارى مركز قليوب. 

وعلي جانب آخر ضبطت قبل يومين مباحث إدارة المرور كل من  ا ع م  38 سنة عاطل والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا ( مخدرات – سلاح – تبديد – جرائم احداث ) وذلك لقيامه بفرض الاتاوه والسيطرة امام مدرسة هدى الشعراوى – دائرة قسم ثان بنها   بدون وجه حق وضبط بحوزته مبلغ مالى 40 جنيه من متحصلات عمله الآثم  وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5533 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.


  



وم ع  ا  40 سنة عاطل ومقيم كفر الجزار – دائرة مركز بنها المطلوب التنفيذ عليه في القضية رقم 797 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها – تسول، حصر رقم 32 لسنة 2019م، بالحبس شهر وكفالة 200 جنيه،وذلك لقيامه بفرض الاتاوه والسيطرة امام مستشفى الحميات – دائرة قسم ثان بنها بدون وجه حق  وضبط بحوزته مبلغ مالى 35 جنيه من متحصلات عمله الآثم، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة،وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5534 لسنة 2019م جنح قسم ثان بنها.


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