Advertisements
Advertisements
Advertisements

الكشف عن أخر تطورات إصابة نجمي الأهلي

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:17 ص
Advertisements
مران الاهلي
مران الاهلي
Advertisements
قال الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الثنائي محمود متولى وكريم نيدفيد، لاعبا الفريق، واصلا تدريباتهم التأهيلية داخل المعسكر المقام حاليا في الإمارات ويستمر حتى الأربعاء المقبل.



وقال الجهاز الطبي إن اللاعبين اكتفيا بأداء جلسة في صالة الجيم بمقر إقامة الفريق بالإمارات بعد رحلة السفر وفق البرنامج التأهيلي الخاص بهما، على أن يخوضا تدريباتهما المقبلة داخل الملعب وتتضمن تنفيذ بعض الفقرات التأهيلية الخاصة بهما.



وكان الجهاز الطبي قد قرر الدفع بمتولي في جزء من التدريبات الجماعية لتجهيزه للمشاركة بشكل كامل في المرحلة المقبلة.



وكان الأهلي قد وصل إلى الإمارات عصر أمس الخميس لإقامة معسكر خارجي لمدة سبعة أيام استعداداً للارتباطات المحلية والإفريقية المقبلة .



وخاض الأهلي مرانه الاول بالأمارات مساء أمس علي ملعب شباب أهلي دبي بمنطقة العوير واستمر قرابة الـ60 دقيقة، و يواصل تدريباته في الفترة المسائية اليوم علي ملعب الممزر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مران الاهلي الكرة الاهلي واتحاد جدة اليوم الاهلي

أخبار تهمك

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 12 ساعة

ضربة موجعة.. الأهلي يفسد مخطط الزمالك لرد صفعة كهربا

منذ يوم

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 15 ساعة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 10 ساعة

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يفاجئ إدارة الخطيب بقرار الرحيل بعد تجاهل "فايلر"

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

حريق بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي في شبرا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

السولية يواصل برنامجه التأهيلي في الإمارات

نجم الأهلي يقترب من المشاركة في التدريبات الجماعية بعد غياب طويل وخبر سعيد لفايلر

الأهلي ينسق انضمام نجومه للمنتخب

مران الأهلي| غياب الدوليين وظهور مروان وتأهيل متولي

الأهلي يبدأ أولى تدريباته بمعسكر الإمارات

فايلر يكتفي بمران واحد يوميًا في معسكر الأهلي بالإمارات

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
03:55 ص

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

07:11 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

07:18 م

وادي دجلة يصدم الزمالك

07:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status