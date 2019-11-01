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تنظيم قوافل طبية في مدينتا القاهرة الجديدة وبدر.. والعلاج بالمجان

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 11:03 ص
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جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية
أحمد الشيخ
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شارك جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، فى تنظيم قافلة طبية بمركز شباب التجمع الأول تحت  إشراف وزارة الصحة، ممثلة في الإدارة الصحية بمدينة القاهرة الجديدة، لتقديم خدمة صحية مميزة للسكان.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أن القافلة تواجد بها  نخبة من الأطباء في التخصصات المختلفة، وشملت تخصصات "الباطنة – الرمد -  الأسنان – العظام - المسالك البولية - الأنف والأذن – النساء والتوليد الأطفال"، مشيراً إلى أنه يتم صرف العلاج بالمجان وفي حالة استدعاء الحالة إجراء عملية يتم تحويلها إلى الأماكن المجهزة لإجراء العملية.

وقال المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر: "شارك الجهاز في تنظيم قافلة طبية بالمركز الطبي بالحي الأول بالمدينة، بالتعاون مع مجلس أمناء مدينة بدر، والإدارة الصحية بالمدينة، لتقديم خدمات طبية متميزة لسكان المدينة".

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم خلال القافلة الكشف على حالات متنوعة وصرف الأدوية بالمجان اللازمة، كما تواجدت بعض الحالات التي  سيتم إجراء جراحة  لها على نفقه الدولة.

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