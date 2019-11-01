مدرب الأهلي السابق يفجر مفاجأة عن أحمد الشيخ ونيدفيد

فجر محمد يوسف مدرب الأهلي السابق، مفاجأة كبيرة بشأن الفترة التي قضاها مع الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للمارد الأحمر.

وقال محمد يوسف في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" الذي يقدمه الاعلامي أحمد شوبير علي قناة أون سبورت: "باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للنادي الأهلي حقق نتائج ممتازة مع المارد الأحمر خلال فترة قيادته بالقائمة المتواجد معه، موضحاً أن المدرب الفرنسي كان غير مقتنع بكريم نيدفيد وأحمد الشيخ ثنائي الفريق.

وأضاف: "خسرنا البطولة أمام الترجي كان لأسباب خارجية الأجواء في رادس وغياب وليد أزارو وموقف الكاف من كارتيرون كانت سبب الخسارة من الترجي".

وتابع: " كارتيرون تقبل قرار إقالته باحترام شديد ومازلنا على تواصل معا حتى الآن".

وعن لاسارتي قال يوسف: "لم تكن فترة جيدة مع لاسارتي كان يعتمد على مساعديه بشكل كبير".

واختتم المدرب العام لفريق الأهلي السابق قائلاً" أستعد في هذه الأيام للسفر إلى الولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة للحصول على دورة من جمعية المدربين المحترفين.