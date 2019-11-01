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تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
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إزالة مخالفات البناء
إزالة مخالفات البناء
أحمد الشيخ
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نفذ جهاز تنمية مدينة الشروق 5 قرارات إزالة لمخالفات البناء في مهدها من مبان وشدات خشبية، وذلك لمخالفة التراخيص الصادرة من جهاز المدينة وزيادة غرف السطح عن النسبة المسموح بها، وكذا تم شن حملة مكبرة على الباعة الجائلين وأصحاب المشاتل المخالفة بالمدينة، وذلك بالتعاون مع قسم شرطة التعمير، والإدارات المعنية بجهاز المدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق،  أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية ضد المخالفين، محذراً من القيام بأية مخالفات بنائية بعد صدور القانون رقم (17) لـ2019، حيث لن يتم تقنينها وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الإزالات الفورية بهدف الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

وأعلن عن تنفيذ حملة مكبرة لرفع ومصادرة إشغالات الباعة الجائلين وكذا إزالة تعديات المشاتل على أرصفة المشاة، ومصادرة المزروعات الموجودة خارج حدود المساحة المصرح بها.

وأوضح المهندس أحمد على، نائب رئيس الجهاز للتنمية،  أن الحملات مستمرة خلال أيام الإجازات صباحاً ومساء، ولن يتم السماح بتواجد باعة جائلين أو تعدٍ على رصيف مشاة باعتبار أرصفة المشاة حق أصيل لسكان المدينة.

وقام الجهاز بالتشغيل التجريبي لمنافذ الخير بالمدينة لتوفير البديل الآمن للباعة الجائلين، وتم التشديد على  العارضين بالمشروع بتوفير السلع بأعلى جودة، وبأسعار مناسبة والتأكيد على أن العمل على مدار أيام الأسبوع، وفي حالة المخالفة لضوابط التشغيل يتم الإستبعاد فوراً  للمخالف بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الشروق.

تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
تنفيذ 5 قرارات إزالة لمخالفات بنائية وشن حملة المشاتل المخالفة بمدينة الشروق
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الكلمات المفتاحية

مدينة الشروق مخالفات البناء الباعة الجائلين

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