"نقل إقامة ترامب" الأبرز.. 6 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات الماضية، أحداث هامة بعضها سعيدة وحزينة، من بينها مواصلة مباحث التموين حملاتها على الأسواق لضبط السلع المغشوشة بالجيزة، و سقوط 30 تاجر مخدرات فى أكمنة مديرية أمن الجيزة، فضلا عن نقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقر إقامته إلى منتجع "بالم بيتش" بفلوريدا بدلا من نيويورك.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث التي حدثت وأنت نائم.





حملات على الأسواق

ولمتابعة الأسواق، والمحلات التجارية، وضبط المواد الغذائية مجهولة المصدر والمغشوشة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين بحيازتها، أطلقت مديرية أمن الجيزة، حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 64 قضية إدارة منشأة بدون ترخيص، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن، وغير مطابق للمواصفات.





سقوط 30 تاجر مخدرات فى أكمنة مديرية أمن الجيزة

فيما تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على 30 متهما، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة، اعترفوا بحيازتها للاتجار بها، فتم إحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق، وتم القبض على المتهمين، خلال حملة أمنية، أشرف عليها اللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وضبط بحوزتهم 1040 جرام من مخدر الحشيش، و1263 قرص مخدر، و116 جرام هيروين. كما أسفرت الحملة عن ضبط 230 جرام استروكس، و60 جرام من مخدر الشادو، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.





في سياق متصل، أطلقت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة علي الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر تجنبا لوقوع حوادث، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية. كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف و انتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور اى كثافات مرورية.





خادم الحرمين الشريفين يستقبل ديفيد كاميرون

بينما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بالرياض رئيس وزراء بريطانيا الأسبق ديفيد كاميرون. ومن المقرر جرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين المملكة وبريطانيا، والموضوعات ذات الاهتمام،حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" .





الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 فلسطينيين في القدس

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 4 فلسطينيين خلال قمع وقفة فى منطقة باب العمود بمدينة القدس تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام فى سجون الاحتلال.





وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال حاصرت وقفة للأسرى فى منطقة باب العمود بمدينة القدس المحتلة، وخلال ترديد هتاف "حرية..حرية" قامت القوات بملاحقة المشاركين واعتقلت محامية وشاب وفتاة وحولتهم للتحقيق فى مركز شرطة الاحتلال بشارع صلاح الدين فى مدينة القدس. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال حاولت إبعاد المواطنين عن منطقة باب العمود.





ترامب ينقل مقر إقامته

على الصعيد الدولي، ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيجعل من بالم بيتش فى فلوريدا مقر إقامته الدائم بدلا من شقته في برج (ترامب تاور) بنيويورك. وأضاف على تويتر "أسرتى وأنا سنجعل من بالم بيتش فى فلوريدا مقر إقامتنا الدائم"، وأضاف فى إشارة إلى نيويورك "على الرغم من حقيقة أننى أدفع ضرائب بملايين الدولارات للمدينة والولاية والسلطات المحلية فإننى ألقى معاملة سيئة للغاية من الزعماء السياسيين لكل من المدينة والولاية".





ألمانيا تعتزم تنفيذ مشروعات فى السودان

ورغبة لبلاده في دعم الحكومة الانتقالية فى السودان، أكد السفير الألماني في الخرطوم بلوريتش كلوكنز، أن ألمانيا ستقوم بتنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في السودان، ودعم القطاع الصحي وتقديم مساعدات فنية. ونقل بيان لوزارة الخارجية السودانية عن السفير الألماني، قوله، لدى لقائه مع وزيرة خارجية السودان أسماء محمد عبدالله، الخميس، إن ألمانيا سوف تقوم بتأهيل شبكات الكهرباء فى السودان فى فترة وجيزة وبتكلفة قليلة، كما ستقوم بتوفير قطع الغيار لتلك الشبكات.





وأشار إلى عودة شركة "سيمنز" الألمانية للعمل فى قطاع الكهرباء بالسودان، موضحا أن وفدا من الشركة سيزور السودان الاسبوع القادم. من جانبه، أعربت وزيرة خارجية السودان عن تمنياتها للشعب الألمانى مزيد من الازدهار والتقدم، مشيدة بدعم ألمانيا للسودان فى مختلف المجالات، ودعمها لعملية السلام.



