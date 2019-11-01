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محافظ قنا: أكثر من 6 آلاف شاب تقدموا للعمل لدى شركات الملتقى الـ39

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:46 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إجمالي عدد الشباب المتقدمين للعمل لدي الشركات المشاركة في الملتقي التاسع والثلاثين الذي نظمته ادارة تشغيل الشباب بالمحافظة على مدار الثلاثة ايام الماضية بالتعاون مع كلا من مديرية الشباب والرياضة ومديرية القوي العاملة والعديد من شركات القطاع الخاص بلغ 6 الاف و59 شاب وفتاة.

أوضح الهجان أنه تقدم في اول ايام الملتقي بمدينة قنا 1950 شاب وفتاة بينما تقدم في ثاني ايامه بمدينة فرشوط 2111 شاب وفتاة فيما وصل عدد المتقدمين في ثالث ايامه بمدينة قوص 1998 شاب وفتاة ليصبح اجمالي عدد المتقدمين من الشباب من الجنسيين 6 الاف و59 شاب وفتاة.

وأكد الهجان أن المحافظة تسعي دائما الي اقتناص أي فرصة عمل تدُرُ دخل ثابت لأيٍ من ابنائها تساعده في توفير حياة كريمة له سواء من خلال تنظيم مثل هذه الملتقيات التي تُتيح الفرصة للشباب الباحث عن فرصة عمل في ان يلتقي مباشرة مع المستثمرين الباحثين عن ايدي عاملة او من خلال توجيه مسئولي الشركات التي تنفذ مشروعاتها علي ارض المحافظة في ان تكون الاولوية لأبنائها في العمل بها هذا بخلاف ما تستوعبه المنطقتين الصناعيتين بمدينتين نجع حمادي وقطف من عمالة.

وقدم محافظ قنا خالص شكره للشركات المشاركة في الملتقي والقائمين على تنظيمه من الجهات التنفيذية والمعنية بملفي التشغيل والشباب بالمحافظة داعيا الشباب المتقدمين الي ضرورة المثابرة والتفاني في العمل وتبني فكرة ريادة الاعمال واكتساب الخبرات اللازمة التي تساعدهم في اقامة مشروعاتهم الخاصة مستقبل.
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