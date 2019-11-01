عاجل.. التوصل إلى الجاني في حريق مجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا

كشفت تحريات فريق من المعمل الجنائي بمديرية أمن الجيزة، بشأن حريق نشب داخل مسرح بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشى في شبرا مصر، عن أن الحريق نشب بالطابق الأرضي بسبب ماس كهربائي، ولم يسفر عن سقوط أي ضحايا أو مصابين.





وبدورها تجري قوات الحماية المدنية، عمليات التبريد للحريق بعد إخماده لمنع تجدده مرة أخرى.





وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل كنيسة مارجرجس الجيوشى في شبرا مصر، وعلى الفور أمر اللواء أسامة فاروق بالدفع ٥ سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.





وبالفحص تبين أن الحريق نشب داخل مسرح بمجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشى بالطابق الأرضى، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمنع امتداده، وتم إخماده، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.