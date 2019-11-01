تنفيذ 5 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى بـ 1.422 مليار جنيه بمحافظة القاهرة





قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك عدد من المشروعات جاري تنفيذها لتحسين هدمات المياه والصرف الصحي بمحافظة القاهرة من أجل تحسين الخدمة بإجمالي طاقة مضافة 2.26 مليون م3/يوم، بتكلفة مليار و422 مليون جنيه موزعة على 5 مشروعات.





وأوضح المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، أن المشروعات الجارى تنفيذها، تشمل، مشروع توسعات محطة تنقية المياه بالتبين، بطاقة 100 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 95 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بكفر العلو، بطاقة 400 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 65 %، ومشروع توسعات محطة تنقية المياه بشمال حلوان، بطاقة 200 ألف م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 52 %، ومشروع توسعات محطة صرف صحي الأميرية، بإضافة طاقة 1.56 مليون م3/يوم، لرفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى 3.37 مليون م3/يوم، وبلغت نسبة التنفيذ 98 %، بالإضافة إلى مشروع خطوط المياه المرشحة من محطتي مياه التبين وكفر العلو، بطول 40 كم.



