Advertisements
Advertisements
Advertisements

برشلونة يرفض بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
Advertisements
راكيتيتش
راكيتيتش
علي نبوي
Advertisements
يرفض نادي برشلونة التخلي عن خدمات لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد.

وأصبح راكيتيتش قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني في فترك الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.

وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي برشلونة سيوافق على رحيل راكيتيتش إلى أي نادٍ باستثناء أتلتيكو مدريد.

وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة لا يريد بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد باعتباره منافس مباشر

من ناحية أخرى، لم يمر وقت طويل على رحيل الموهبة الهولندية تشافي سيمونز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، حتى أعاد النجم الصغير سيناريو ندم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد رحيله عن جدران الكامب نو.

وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تشافي سيمونز يفتقد برشلونة ويعاني من نفس الشعور السلبي الذي أنتاب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم البلوجرانا السابق، والفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الحالي.

وأكدت الصحيفة على أن سيمونز لا يشعر بالسعادة داخل جدران حديقة الأمراء في باريس، وأبدى اللاعب ندمه على الرحيل من صفوف برشلونة، على نفس النهج الذي اتبعه نيمار بعد الرحيل، حيث حاول العودة مرات عديدة إلى النادي الكتالوني كان أخرها في الصيف الماضي، ولكن دائما ما تنتهي المفاوضات بالفشل.

Advertisements

أخبار تهمك

مفاجأة.. نجم الأهلي يطلب الرحيل من جديد

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يطلب والخطيب يحقق الأمنية.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ حوالي 14 ساعة

الأرصاد تكشف عن طقس الجمعة.. وتحذر سكان هذه المناطق من الرياح والشبورة المائية

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من الأهلي بعد هروب نجم الفريق لإسبانيا

منذ حوالي 21 ساعة

"الداخلية" تكشف تفاصيل استشهاد رئيس مباحث مركز شرطة قوص

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. التوصل إلى الجاني في حريق مجمع الخدمات بكنيسة مارجرجس الجيوشي بشبرا

منذ 36 دقيقة

ردًا على صفقة كهربا: الزمالك يخطف صفقة مدوية من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 14 ساعة

بعد مغادرة برشلونة.. تشافي سيمونز يعيد تكرار سيناريو نيمار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بيراميدز يقدم عرضا ضخما لخطف نجم الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يصدم بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. أمير مرتضى يصدم جماهير الزمالك بشأن رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 15 ساعة

فرج عامر: قرار الأهلي كشف المستور في الكرة المصرية

منذ حوالي 9 ساعات

وادي دجلة يصدم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:11 ص

تعليق ناري من عدلي القيعي عن مبادرات الصلح بين مرتضى والخطيب

بشرى سارة من "التضامن" لأصحاب المعاشات

03:55 ص

خطوة واحدة تفصل الزمالك عن صفقة من العيار الثقيل

09:38 م

الأهلي يصدم بيراميدز

09:25 ص

وادي دجلة يصدم الزمالك

07:21 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من نيويورك: الجوكر يحذر من عنف الفقراء إذا واصلت المجتمعات سحقهم والسخرية منهم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

DMCA.com Protection Status