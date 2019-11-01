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برشلونة يرفض بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد
الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:28 ص
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علي نبوي
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يرفض نادي برشلونة التخلي عن خدمات لاعب وسطه الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد.
وأصبح راكيتيتش قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني في فترك الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.
وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي برشلونة سيوافق على رحيل راكيتيتش إلى أي نادٍ باستثناء أتلتيكو مدريد.
وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة لا يريد بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد باعتباره منافس مباشر
وأصبح راكيتيتش قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني في فترك الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما خرج من حسابات الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة.
وأفادت تقارير صحفية في إسبانيا بأن نادي برشلونة سيوافق على رحيل راكيتيتش إلى أي نادٍ باستثناء أتلتيكو مدريد.
وذكرت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن برشلونة لا يريد بيع راكيتيتش إلى أتلتيكو مدريد باعتباره منافس مباشر
من ناحية أخرى، لم يمر وقت طويل على رحيل الموهبة الهولندية تشافي سيمونز إلى باريس سان جيرمان الفرنسي قادمًا من نادي برشلونة الإسباني، حتى أعاد النجم الصغير سيناريو ندم الدولي البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد رحيله عن جدران الكامب نو.
وكشفت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن تشافي سيمونز يفتقد برشلونة ويعاني من نفس الشعور السلبي الذي أنتاب البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم البلوجرانا السابق، والفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الحالي.
وأكدت الصحيفة على أن سيمونز لا يشعر بالسعادة داخل جدران حديقة الأمراء في باريس، وأبدى اللاعب ندمه على الرحيل من صفوف برشلونة، على نفس النهج الذي اتبعه نيمار بعد الرحيل، حيث حاول العودة مرات عديدة إلى النادي الكتالوني كان أخرها في الصيف الماضي، ولكن دائما ما تنتهي المفاوضات بالفشل.
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