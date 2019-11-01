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نجم إنتر ميلان أبرز المرشحين للانضمام إلى برشلونة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:23 ص
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لاوتارو مارتنيز
لاوتارو مارتنيز
علي نبوي
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أصبح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي أبرز المرشحين للانضمام لصفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

صفقة برشلونة القادمة

ويرغب نادي برشلونة في دعم خط هجوم في ظل تقدم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز في العمر.
وكشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن برشلونة يدرك تمامًا أن صفقته القادمة ستكون في خط الهجوم وأن هذا المركز يحتاج للتدعيم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن لاوتارو مارتينيز يعد أبرز المرشحين للانضمام إلى البارسا.

وأضافت الصحيفة بأن نادي إنتر ميلان يعتقد بأن اللاعب الأرجنتيني يستحق مقابل مادي يتخطى ١٠٠ مليون يورو.
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الكلمات المفتاحية

لاوتارو مارتينيز رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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