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شاهد.. آخر ما غنى "ضحية التذكرة": "هو العمر فاضل فيه إيه"

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:11 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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ظهر الشاب محمد عيد، والمعروف إعلاميا بـ "ضحية التذكرة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بصوتا مؤثر، وكانت من ضمن الكلمات الأغنية التي يؤديها: "فين التسامح اللي ربنا قال عليه.. فين المحبة والنوايا الطيبة.. هو العمر فاضل فيه أد إيه.. النهاية قريبة".

وقد لقى "عيد" مصرعه بعد أن قفز من إحدى الاقطارات بعد عجزه عن دفع قيمة التذكرة، وقيام كمسري "القطار" بتخييره بين القفز خارج القطار، أو التسليم للشرطة، فقرر أن يقفز ليلقى مصرعه في الحال.

وتوجه وزير النقل، إلى أسرة المتوفي لتقديم واجب العزاء لهم، معلنا عن إعطاء أسرته 100 ألف جنيه، فضلا عن تعيين أحد أقاربه بالهيئة.
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