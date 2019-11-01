شاهد.. آخر ما غنى "ضحية التذكرة": "هو العمر فاضل فيه إيه"

ظهر الشاب محمد عيد، والمعروف إعلاميا بـ "ضحية التذكرة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يغني بصوتا مؤثر، وكانت من ضمن الكلمات الأغنية التي يؤديها: "فين التسامح اللي ربنا قال عليه.. فين المحبة والنوايا الطيبة.. هو العمر فاضل فيه أد إيه.. النهاية قريبة".





وقد لقى "عيد" مصرعه بعد أن قفز من إحدى الاقطارات بعد عجزه عن دفع قيمة التذكرة، وقيام كمسري "القطار" بتخييره بين القفز خارج القطار، أو التسليم للشرطة، فقرر أن يقفز ليلقى مصرعه في الحال.



