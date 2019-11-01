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جامعة الملك عبد الله تطور أنظمة اتصالات آمنة عالية السرعة

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 10:01 ص
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ترجمة: دينا الشريف
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أظهر الباحثون في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية - جامعة الملك عبدالله الآن، نقل سريع للبيانات باستخدام الأشعة فوق البنفسجية - باء (UV-B)، والتي توفر العديد من المزايا على الضوء المرئي.

وهذا هو المكان الذي تصبح فيه الأشعة فوق البنفسجية مفيدة، يتم امتصاص الأشعة فوق البنفسجية - باء من الشمس في الغالب بواسطة الأوزون في الغلاف الجوي العلوي، لذلك لا تتداخل مع التواصل.

وتعاني أنظمة الاتصالات الضوئية التي تستخدم أشعة الليزر المرئية والصمامات الثنائية الباعثة للضوء من التداخل بسبب ارتفاع مستويات الضوء المرئي في ضوء الشمس. ما هو أكثر من ذلك، يجب محاذاة الارسال والاستقبال بدقة شديدة، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة للمركبات أثناء التنقل.

وعمل طالب الدكتوراه شياوبين صن في المشروع مع الأستاذين بون أووي وسليم علويني من قسم العلوم والهندسة الحاسوبية والكهربائية والحاسوبية، إلى جانب زملاء آخرين في جامعة الملك عبد الله والأكاديمية الصينية للعلوم في بكين.

ويعمل الطلاب على تطوير مصادر عالية الأداء للأشعة فوق البنفسجية وأجهزة الكشف الحساسة للغاية التي تتلقى إشارات الأشعة فوق البنفسجية بسرعة وبدقة.

وتعليقًا على إنجازهم، قال Ooi: "استخدمت مجموعات أخرى أنواعًا مختلفة من مصادر الأشعة فوق البنفسجية لإرسال إشارات NLOS بطيئة نسبيًا للاتصالات.

الآن وقد أثبت علماء جامعة الملك عبدالله مفهومهم في نظام الطاقة المنخفضة، يخطط الفريق لزيادة الطاقة الضوئية والحساسية حتى يحققوا اتصالات الأشعة فوق البنفسجية بعيدة المدى عن بُعد مع معدلات نقل بيانات عالية.

ويقول العلواني: "هذه الجهود التعاونية بين مجموعات الضوئيات ونظريات الاتصال في جامعة الملك عبدالله تمهد الطريق نحو الحدود التالية لأنظمة الاتصالات اللاسلكية البصرية".

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الكلمات المفتاحية

جامعة الملك عبدلله تطوير أنظمة اتصالات

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