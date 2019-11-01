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اسعار الاسماك اليوم الجمعة 1-11-2019.. استقرار سعر السمك في أول تعاملات نوفمبر

الجمعة 01/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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أسعار الأسماك
أسعار الأسماك
الفجر الاقتصادي
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اسعار الاسماك اليوم في الاسواق

في أول تعاملات شهر نوفمبر استقرت أسعار الاسماك اليوم  في سوق العبور اليوم الجمعة 1-11-2019، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الأسماك خلال تعاملات الأسبوع الماضي، لتعاود الأسعار الاستقرار مرة أخرى في سوق العبور أكبر أسواق الجملة في مصر، وأرجعت شعبة الأسماك باتحاد الغرف التجارية استقرار الأسعار إلي زيادة المعروض مع توقعات بارتفاعها بنحو 20 % مع بداية موسم النوات بالبحر المتوسط وجاء أخر تحديث للأسعار وفقًا للموقع الرسمى لسوق العبور كما يلي:

اسعار الاسماك اليوم في سوق العبور
وأصبحت الأسعار في معدلاتها الطبيعية ليتراوح سعر كيلو السمك البلطي ، في سوق الجملة بالعبور، اليوم الجمعة 1-11-2019 ما بين 25 و28 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك البوري، بسوق العبور اليوم  بين 44 و50 جنيها، فيما سجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ما بين 55 و65 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و140 جنيها، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وتراوح سعر كيلو الجمبري اليوم بين 300 جنيه و370 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.


اسعار الأسماك في الاسواق اليوم

سعر السمك البورى بين 44 جنيها للكيلو
سعر البربون بين 29 - 50 جنيها للكيلو
سعر الدنيس 90 جنيها.
سعر الكاليمارى والسبيط بين 90- 210 جنيها
 سعر كيلو الكابوريا 30 – 140جنيها
 أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-450 جنيها.
 سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 25 جنيها.
 سعر كيلو البلطى "2" بين 18-24 جنيها.
 سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها
 سعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 سعر كيلو القشر بياض عند 55-60 جنيها
سعر الثعابين بين 50-180 جنيها
 أسعار المكرونة السويسى 50-65 جنيها.
سعر سمك موسى بين 50-66 جنيها للكيلو.

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