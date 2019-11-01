عاجل.. نجاة 18 سائحا وطاقم مركب من كارثة محققة بمرسى علم

احترق مركب سفاري ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شمال مدينة مرسى علم، ما أسفر عن وفاة سائحة أمريكية وإنقاذ 18 آخرون وطاقم المركب وعددهم 12، حيث التهمت النيران كامل جسم المركب وأفخم بالكامل.



وتبين من التحقيقات الأولية أن المركب يدعى "سوزانه" وكان في رحلة سفاري جنوب البحر الأحمر، وفي أثناء سيره شمال مرسى علم اندلعت النيران بالمركب وتمكن الطاقم من إنقاذ 18 سائحا فيما لقيت سائحة أمريكية مصرعها حيث تم نقل الجثة إلى مستشفى جرحات اليوم الواحد.