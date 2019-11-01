تصرف مثير من نجم ريال مدريد

شهد ريال مدريد الإسباني تصرف مثير من الويلزي جاريث بيل جناح الفريق الملكي خلال الساعات الماضية.





وكشفت صحفية "ماركا" الإسبانية أن كاميرات التلفاز التقطت صورة أثناء قيام بيل بمغادرة ملعب سانتياجو برنابيو خلال مباراة ريال مدريد وليجانيس أمس الأربعاء في الدقيقة 80.





وأكدت الصحيفة أن بيل غادر ملعب المباراة عندما كانت النتيجة 4-0 ولم يشاهد الهدف الخامس في الملعب.





وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد ريال مدريد تمنع رحيل أي لاعب مستبعد عن ملبعب المباراة قبل إنتهائها وبالتالي خضع جاريث بيل للتحقيق معه وسيتم فرض عقوبة عليه.





كما ذكرت الصحيفة أن زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد قام بالمدافعة عن بيل حيث أكد أنه قام بالاستأذن منه بالرحيل من قبل لي غرفة خلع الملابس.





وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية قد أكدت أن بيل يريد الرحيل عن ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وقد اجتمع بوكيل أعماله منذ يومين في لندن لمناقشة مستقبله الفترة القادمة.



